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Сегодня, 19:45

Кавазашвили порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ и назвал главного фаворита в борьбе за победу в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Я не ожидал, что «Краснодар» способен упустить первое место. Но это случилось и они пропустили «Зенит» вперед. Теперь я не сомневаюсь, что петербуржцы не упустят подаренную возможность и закрепятся на первой строчке в турнирной таблице. «Зенит» безусловно главный фаворит на чемпионство», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 26 ноября, «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-zenit-ne-upustit-podarennuyu-vozmozhnost-krasnodarom-i-zakrepitsya-na-pervom-meste-309655/
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

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И К Ж
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Виктор Александров

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 13 1 3
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