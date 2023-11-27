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Сегодня, 19:53

Дркушич пройдет медобследование 29 ноября

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал о состоянии футболиста.

«В среду Дркушич пройдет медобследование. Не тренируется, ждет решение. Болевые ощущения в задней поверхности бедра. Очень надеемся, что хотя бы еще в одном матче до конца года сможет принять участие», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

24-летний словенский игрок был заменен на 18-й минуте матча с «Зенитом» из-за повреждения.

В текущем сезоне чемпионата России Дркушич провел 13 матчей за «Сочи», в которых забил 2 гола. Он выступает за сочинскую команду с января 2022 года.

После 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. 2 декабря сочинцы на своем поле сыграют против «Крыльев Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/drkushich-projdet-medobsledovanie-29-noyabrya/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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