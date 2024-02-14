Адвокат Прокофьев считает возможной экстрадицию Промеса в Нидерланды из ОАЭ

Адвокат Илья Прокофьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение суда Амстердама о признании полузащитника «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков.

«Так как между ОАЭ и Нидерландами существует соглашение об экстрадиции при приговоре не менее одного года, то можно сказать, что подобное крайне возможно. С наибольшей долей вероятности это возможно, и приговор может вступить в силу», — сказал Прокофьев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Суд заочно приговорил игрока к 6 годам лишения свободы.

По данным прокуратуры, Промес входил в преступную сеть, которая занималась перевозков наркотиков. Утверждается, что в 2020 году в порту Антверпена (Бельгия) была перехвачена партия кокаина общим весом около 1370 кг, которая якобы имеет отношение к игроку «Спартака».