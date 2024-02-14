Прокопец считает, что ФИФА не сможет запретить Промесу играть в футбол на территории РФ

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, может ли ФИФА ограничить выступление полузащитника Квинси Промеса за «Спартак».

«Решение в законную силу не вступило, это нужно иметь в виду, есть возможности апелляции. По трудовому законодательству Российской Федерации клуб имеет право расторгнуть договор по обстоятельствам, независящим от воли сторон. Может ли ФИФА ограничить выступления Промеса? На данный момент это вопрос преждевременный. Думаю, что Промес не сможет участвовать в мероприятиях под эгидой ФИФА, так как они проходят за границей. Если приговор суда вступит в силу, Промес будет задержан на территории другой страны. Однако чемпионат России и Кубок России проходят на территории РФ, ФИФА к организации этих соревнований имеет косвенное отношение. В случае если «Спартак» не расторгнет договор и Промес будет дальше играть, все будет нормально. В регламентах ФИФА нет положений о запрете», — сказал Прокопец «СЭ».

Суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и заочно приговорил игрока к 6 годам лишения свободы.

По данным прокуратуры, Промес входил в преступную сеть, которая занималась перевозкой наркотиков. Утверждается, что в 2020 году в порту Антверпена (Бельгия) была перехвачена партия кокаина общим весом около 1370 кг, которая якобы имеет отношение к игроку «Спартака».