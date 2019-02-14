Адвокат Мамаева: "Апелляционное рассмотрение состоится 25 февраля"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил "СЭ", что дата рассмотрения апелляции на постановление суда о продлении ареста футболиста состоится 25 февраля.

– Апелляционное рассмотрение состоится 25 февраля, – заявил Бушманов.

Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий с начала октября 2018 года находятся под стражей в московском СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. На прошлой неделе Тверской суд продлил срок ареста всем четверым до 8 апреля. (Иван Торопцев)​

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