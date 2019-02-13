Адвокат Мамаева рассказал о матче в "Бутырке" с участием футболиста

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился с "СЭ" подробностями футбольного матча, который состоится завтра в московском СИЗО "Бутырка". Мамаев станет одним из участников встречи.

– Насколько мне известно, мероприятие будет проводиться в форме прогулки с элементами спорта и физической активности, – сказал Бушманов. – Две команды, составленные из заключенных, проведут поединок, с каждой стороны – по шесть человек, 5 полевых и 1 вратарь. Формат – 2 тайма по 20 минут с небольшим перерывом, чтобы уложиться в час, отведенный на прогулочное время. Подобное мероприятие в таком формате проводится впервые, мне кажется, это знаковое событие для всех лиц, находящихся под стражей в "Бутырке", возможно, данный опыт распространится и на другие следственные изоляторы.

– Игра состоится в прогулочном дворике?

– Нет, прогулочный дворик не подходит для такого мероприятия по размеру – слишком мал. Для матча выделят плац, который более-менее позволяет провести мини-игру. Возможно, в дальнейшем в прогулочных двориках СИЗО предусмотрят возможность проводить спортивные игры, я имею в виду футбол, волейбол, баскетбол и прочие активные виды спорта, связанные с двигательной нагрузкой. (Иван Торопцев)

Полная версия материала - здесь