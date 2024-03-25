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Адвокат Бушманов назвал решение «Спартака» не перечислять заработную плату Промесу законным

Константин Белов
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном прекращении выплаты зарплаты «Спартаком» нападающему Квинси Промесу.

22 марта Telegram-канал Baza сообщил, что московский клуб перестал с марта выплачивать 32-летнему нидерландцу заработную плату. Но клуб решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание.

«Клуб однозначно вправе защищать свои финансовые интересы в сложившейся с Промесом ситуации. Неперечисление ему заработной платы с учетом длительного пропуска по вине профессионального спортсмена тренировок и важных матчей — одна из мер такой самозащиты прав стороны контракта. Тем более с учетом прописанных в договоре штрафных санкций в случае его досрочного расторжения по вине самого спортсмена в связи с фактическим грубейшим нарушением им трудовых обязанностей (прогулы)», — сказал Бушманов «СЭ».

13 марта стало известно, что 32-летнего Промеса арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Евгений Бушманов
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
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 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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