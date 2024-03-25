Адвокат Бушманов назвал решение «Спартака» не перечислять заработную плату Промесу законным

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном прекращении выплаты зарплаты «Спартаком» нападающему Квинси Промесу.

22 марта Telegram-канал Baza сообщил, что московский клуб перестал с марта выплачивать 32-летнему нидерландцу заработную плату. Но клуб решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание.

«Клуб однозначно вправе защищать свои финансовые интересы в сложившейся с Промесом ситуации. Неперечисление ему заработной платы с учетом длительного пропуска по вине профессионального спортсмена тренировок и важных матчей — одна из мер такой самозащиты прав стороны контракта. Тем более с учетом прописанных в договоре штрафных санкций в случае его досрочного расторжения по вине самого спортсмена в связи с фактическим грубейшим нарушением им трудовых обязанностей (прогулы)», — сказал Бушманов «СЭ».

13 марта стало известно, что 32-летнего Промеса арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.