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Сегодня, 09:45

Агент Жорже оценил возможное будущее тренера в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Угу Кажуда рассказал, что приход тренера «Браги» Артура Жорже в «Спартак» возможен.

«Артур не говорил «Спартаку» «нет». То, о чем он рассказывал, произошло в январе, не сейчас. К сожалению, когда «Спартак» связывался с нами два месяца назад, в тот момент уход из «Браги» был невозможен. Но в будущем все возможно», — цитирует Кажуду «РБ Спорт».

После 26 туров чемпионата Португалии «Брага» под руководством Артура Жорже занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера, «Спортинга», на 12 очков.

«Спартак» после 20 туров РПЛ занимает 6-е место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-zhorzhe-spartak-svyazy-valsya-v-yanvare-artur-ne-skazal-net-vse-vozmozhno/
ФК Брага
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
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 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

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Квинси Промес

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 6
И К Ж
Виктор Александров

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