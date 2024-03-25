Агент Жорже оценил возможное будущее тренера в «Спартаке»

Футбольный агент Угу Кажуда рассказал, что приход тренера «Браги» Артура Жорже в «Спартак» возможен.

«Артур не говорил «Спартаку» «нет». То, о чем он рассказывал, произошло в январе, не сейчас. К сожалению, когда «Спартак» связывался с нами два месяца назад, в тот момент уход из «Браги» был невозможен. Но в будущем все возможно», — цитирует Кажуду «РБ Спорт».

После 26 туров чемпионата Португалии «Брага» под руководством Артура Жорже занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера, «Спортинга», на 12 очков.