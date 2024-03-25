18-летний защитник «Зенита» Бардачев — о легионерах в клубе: «Надо доказывать, что способен конкурировать»
Защитник «Зенита» Матвей Бардачев в интервью «СЭ» высказался о том, что необходимо сделать для попадания в обойму главной команды.
— Арсен Захарян рассказывал, что в сборной России поначалу обращался к Жиркову на вы. А ты со всеми на ты?
— Да, с игроками со всеми. Мы же в коллективе все. Странно кому-то выкать. Тогда я должен к каждому обращаться на вы, ведь все меня старше.
— Над тобой кто-то брал шефство?
— Я часто играл с Родри в паре, с Родригао. Вот он мне подсказывал нередко, как и вратари. Дуги Сантос тоже мне помогал, когда мне приходилось играть на фланге.
— С Сергеем Богдановичем лично общался?
— Да, общался. В начале сборов он спросил у меня, как я выдерживаю нагрузки. Да и все. Таких уж серьезных разговоров не было.
— Воспитанники «Зенита» в главной команде — это больная тема для любого болельщика. Ты понимаешь, что нужно сделать, чтобы пробиться в основу?
— Способ один — быть сильнее всех. Как это сделать? Через тренировки, через труд.
— То есть все реально?
— Мне кажется, да. Но надо быть на уровень сильнее всех.
— Ты чувствуешь в себе потенциал достичь этого уровня?
— Не хочу загадывать. Надо просто работать и смотреть, как будет дальше.
— Как ты, воспитанник «Зенита», воспринимаешь то, что в команде играют сильные легионеры, а критики называют это засильем иностранцев?
— Конечно, всем в любом клубе хотелось бы, чтобы играли все свои. Но в российской премьер-лиге вообще такого нет — даже в условных «Сочи» и «Балтике» много легионеров. Должны играть сильнейшие, а другим надо доказывать, что ты способен конкурировать с такими футболистами.
14 марта «Зенит» продлил контракт с Бардачевым до конца сезона-2028/29. Защитник заниматься футболом начал в шесть лет в Академии футбола Краснодарского края. В 15 лет стал игроком «Газпром» — Академии.
В сезоне-2023 футболист провел 16 матчей за молодежную команду «Зенита». 21 января 2024-го он дебютировал за основной состав «Зенита» в товарищеской игре с «Динамо» из Самарканда.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5