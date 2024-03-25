Защитник «Зенита» Матвей Бардачев в интервью «СЭ» высказался о том, что необходимо сделать для попадания в обойму главной команды.

— Арсен Захарян рассказывал, что в сборной России поначалу обращался к Жиркову на вы. А ты со всеми на ты?

— Да, с игроками со всеми. Мы же в коллективе все. Странно кому-то выкать. Тогда я должен к каждому обращаться на вы, ведь все меня старше.

— Над тобой кто-то брал шефство?

— Я часто играл с Родри в паре, с Родригао. Вот он мне подсказывал нередко, как и вратари. Дуги Сантос тоже мне помогал, когда мне приходилось играть на фланге.

— С Сергеем Богдановичем лично общался?

— Да, общался. В начале сборов он спросил у меня, как я выдерживаю нагрузки. Да и все. Таких уж серьезных разговоров не было.

— Воспитанники «Зенита» в главной команде — это больная тема для любого болельщика. Ты понимаешь, что нужно сделать, чтобы пробиться в основу?

— Способ один — быть сильнее всех. Как это сделать? Через тренировки, через труд.

— То есть все реально?

— Мне кажется, да. Но надо быть на уровень сильнее всех.

— Ты чувствуешь в себе потенциал достичь этого уровня?

— Не хочу загадывать. Надо просто работать и смотреть, как будет дальше.

— Как ты, воспитанник «Зенита», воспринимаешь то, что в команде играют сильные легионеры, а критики называют это засильем иностранцев?

— Конечно, всем в любом клубе хотелось бы, чтобы играли все свои. Но в российской премьер-лиге вообще такого нет — даже в условных «Сочи» и «Балтике» много легионеров. Должны играть сильнейшие, а другим надо доказывать, что ты способен конкурировать с такими футболистами.

14 марта «Зенит» продлил контракт с Бардачевым до конца сезона-2028/29. Защитник заниматься футболом начал в шесть лет в Академии футбола Краснодарского края. В 15 лет стал игроком «Газпром» — Академии.

В сезоне-2023 футболист провел 16 матчей за молодежную команду «Зенита». 21 января 2024-го он дебютировал за основной состав «Зенита» в товарищеской игре с «Динамо» из Самарканда.