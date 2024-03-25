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Сегодня, 10:00

18-летний защитник «Зенита» Бардачев — о легионерах в клубе: «Надо доказывать, что способен конкурировать»

18-летний защитник «Зенита» Бардачев поделился мнением о легионерах клуба
Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Матвей Бардачев в интервью «СЭ» высказался о том, что необходимо сделать для попадания в обойму главной команды.

— Арсен Захарян рассказывал, что в сборной России поначалу обращался к Жиркову на вы. А ты со всеми на ты?

— Да, с игроками со всеми. Мы же в коллективе все. Странно кому-то выкать. Тогда я должен к каждому обращаться на вы, ведь все меня старше.

— Над тобой кто-то брал шефство?

— Я часто играл с Родри в паре, с Родригао. Вот он мне подсказывал нередко, как и вратари. Дуги Сантос тоже мне помогал, когда мне приходилось играть на фланге.

— С Сергеем Богдановичем лично общался?

— Да, общался. В начале сборов он спросил у меня, как я выдерживаю нагрузки. Да и все. Таких уж серьезных разговоров не было.

— Воспитанники «Зенита» в главной команде — это больная тема для любого болельщика. Ты понимаешь, что нужно сделать, чтобы пробиться в основу?

— Способ один — быть сильнее всех. Как это сделать? Через тренировки, через труд.

— То есть все реально?

— Мне кажется, да. Но надо быть на уровень сильнее всех.

— Ты чувствуешь в себе потенциал достичь этого уровня?

— Не хочу загадывать. Надо просто работать и смотреть, как будет дальше.

— Как ты, воспитанник «Зенита», воспринимаешь то, что в команде играют сильные легионеры, а критики называют это засильем иностранцев?

— Конечно, всем в любом клубе хотелось бы, чтобы играли все свои. Но в российской премьер-лиге вообще такого нет — даже в условных «Сочи» и «Балтике» много легионеров. Должны играть сильнейшие, а другим надо доказывать, что ты способен конкурировать с такими футболистами.

Матвей Бардачев (слева). «Пробиться в основу реально. Но надо быть на уровень сильнее всех». Воспитанник «Зенита» рвется в команду Семака

14 марта «Зенит» продлил контракт с Бардачевым до конца сезона-2028/29. Защитник заниматься футболом начал в шесть лет в Академии футбола Краснодарского края. В 15 лет стал игроком «Газпром» — Академии.

В сезоне-2023 футболист провел 16 матчей за молодежную команду «Зенита». 21 января 2024-го он дебютировал за основной состав «Зенита» в товарищеской игре с «Динамо» из Самарканда.

Хоккей
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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