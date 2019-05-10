Адиев считает что "Анжи" нужна помощь правительства Дагестана

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев считает, что власти Дагестана должны помочь клубу.

– Вы в интервью нашему изданию заявляли, что руководство поставило крест на "Анжи". Не поменяли свое мнение?

– Да нет. Почему? Руководство клуба пытается всячески сохранить клуб. Я такого не мог сказать. Они изыскивают на протяжении всего сезона какие-то возможности, чтобы клуб находился хоть в каком-то нормальном состоянии. Понятно, что президент не может решить в одиночестве проблемы, которые для него слишком большие на сегодняшний день. Нужна помощь правительства Дагестана.

– У вас нет обиды на руководство республики, что оно не протянуло руку помощи?

– Я уже несколько раз говорил об этом и не был услышан. Или люди не захотели услышать, поэтому не вижу смысла как-либо выражаться. Пытался свою работу делать исправно, чтобы команда играла. Остальное не в моей компетенции. (Арман Мкртчян)

Полностью интервью Магомеда Адиева - здесь.