Адиев о сравнениях с Осинькиным: «Раз подписал контракт с «Крыльями», значит, готов к этому»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал, как он относится к возможным сравнениям со своим предшественником Игорем Осинькиным.

— Понимаете, что первое время в «Крыльях» вам будет непросто? Болельщики обожали Игоря Осинькина, и от сравнений с ним вам на первых порах никуда не уйти.

— Раз я подписал контракт, значит, готов к такому повороту. Отдавал себе в этом отчет. Такова наша жизнь. Один тренер уходит, другой приходит. Естественный процесс. На меня эта история давления не окажет.

«Крылья Советов» объявили о назначении Магомеда Адиева главным тренером команды в четверг, 5 июня. Контракт со специалистом действует до конца июня 2026 года с опцией продления на один сезон.

До Адиева команду с июля 2020 года возглавлял Игорь Осинькин. В сезоне-2024/25 самарцы заняли десятое место в чемпионате России с 31 очком в 30 матчах.