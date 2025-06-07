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Адиев о сравнениях с Осинькиным: «Раз подписал контракт с «Крыльями», значит, готов к этому»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Магомед Адиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал, как он относится к возможным сравнениям со своим предшественником Игорем Осинькиным.

— Понимаете, что первое время в «Крыльях» вам будет непросто? Болельщики обожали Игоря Осинькина, и от сравнений с ним вам на первых порах никуда не уйти.

— Раз я подписал контракт, значит, готов к такому повороту. Отдавал себе в этом отчет. Такова наша жизнь. Один тренер уходит, другой приходит. Естественный процесс. На меня эта история давления не окажет.

«Крылья Советов» объявили о назначении Магомеда Адиева главным тренером команды в четверг, 5 июня. Контракт со специалистом действует до конца июня 2026 года с опцией продления на один сезон.

До Адиева команду с июля 2020 года возглавлял Игорь Осинькин. В сезоне-2024/25 самарцы заняли десятое место в чемпионате России с 31 очком в 30 матчах.

Магомед Адиев.«Цель попасть в восьмерку была озвучена, нужно шесть-семь трансферов». Адиев — о задачах «Крыльев», Осинькине и Зиньковском

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Магомед Адиев
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ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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