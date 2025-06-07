Кришито: «Рад, что Дзюба побил рекорды»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал бомбардирские рекорды форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Не удивился тому, что Дзюба стал лучшим бомбардиром среди россиян и в сборной России, обойдя Кержакова. Но они оба очень хорошие футболисты. Я рад за Дзюбу, что он побил рекорды, мы провели в прошлом много времени в команде», — цитирует Кришито ТАСС.

19 марта 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов). Перед этим Дзюба также побил рекорд Кержакова по голам среди российских футболистов.