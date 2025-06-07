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Кришито: «Рад, что Дзюба побил рекорды»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал бомбардирские рекорды форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Не удивился тому, что Дзюба стал лучшим бомбардиром среди россиян и в сборной России, обойдя Кержакова. Но они оба очень хорошие футболисты. Я рад за Дзюбу, что он побил рекорды, мы провели в прошлом много времени в команде», — цитирует Кришито ТАСС.

19 марта 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов). Перед этим Дзюба также побил рекорд Кержакова по голам среди российских футболистов.

Источник: ТАСС
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Артем Дзюба
Доменико Кришито
Футбол
РПЛ
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