Адиев объяснил, почему подписал контракт с «Крыльями» по схеме «1+1»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал в интервью «СЭ» о переговорах с руководством самарского клуба.

— Как долго думали над предложением «Крыльев»?

— Мы провели несколько встреч с руководством. Взяли время на раздумье и буквально через пару дней решили вместе поработать. Приятно, что клуб с такими богатыми традициями и историей сделал мне предложение.

— Почему контракт подписан по схеме «1+1»?

— Я сам выступал за один год. Считаю, это достаточный срок для того, чтобы себя проявить. Пролонгация уже зависит от определенных нюансов. В частности, от места в турнирной таблице. Но я о втором годе сейчас вообще не думаю. Сконцентрирован на начале работы, на том, чтобы как можно раньше дать результат.

«Крылья Советов» объявили о назначении Магомеда Адиева главным тренером команды в четверг, 5 июня. До него команду с июля 2020 года возглавлял Игорь Осинькин.

В сезоне-2024/25 самарцы заняли десятое место в чемпионате России с 31 очком в 30 матчах.