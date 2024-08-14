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Файзуллаев — о Николиче: «Мне очень нравится тренировочный процесс»

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о работе с главным тренером команды Марко Николичем.

— Как оценишь работу с Николичем?

— Я пропустил большую часть подготовки к сезону. Могу сказать только, что новый тренерский штаб — хороший. Мне очень нравится тренировочный процесс. Думаю, мы достигнем больших целей.

— В начале сезона было три сложных выезда. Как это отразилось на команде?

— Было, конечно, тяжело ездить в Краснодар и Ростов, но это прошло. Надеюсь, дальше будет лучше.

14 августа ЦСКА победил «Пари НН» (1:1, пенальти — 4:2) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Армейцы занимают третье место в группе С, набрав 2 очка.

Константин Передерий

ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Марко Николич
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
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14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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