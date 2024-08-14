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Сегодня, 20:02

Денис Маслов: «Спартак» при Станковиче выглядит, как при Каррере»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов поделился мнением о выступлении «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

«Мне не хватает квалификации, чтобы дать оценку Станковичу. Как по мне, было мало игр, чтобы реально понять ситуацию. Я не знаю Станковича как тренера. Могу наговорить отсебятины, а это будет неквалифицированно с моей стороны. Мне пока все нравится, команда выглядит достаточно убедительно. Нет такого, что кто-то проваливается. Сейчас «Спартак» выглядит, как при Каррере. Там сейчас появился коллектив, который объединяется. Там все улыбаются и обнимаются», — приводит слова Маслова Metaratings.ru.

45-летний серб возглавил «Спартак» в летнее межсезонье. После четырех туров РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице с семью очками.

Источник: Metaratings.ru
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Денис Маслов
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