В FONBET Кубке России армейцам потребовалась серия пенальти в игре с «Пари НН».

В среду на Песчаной чествовали отметившего недавно 70-летний юбилей Валерия Газзаева. То, что самый титулованный тренер в истории ЦСКА наносил первый удар по мячу именно перед кубковым матчем, выглядело весьма символично. Дело в том, что Валерий Георгиевич выигрывал второй по статусу трофей отечественного футбола четыре раза. Больше — только у поднимавшего Кубок России шесть раз Юрия Семина.

Нынешний ЦСКА, кстати, вполне можно назвать кубковой командой. Позапрошлый розыгрыш завершился триумфом красно-синих, а нынешней весной они остановились в шаге от финала. Сейчас же старт смазало поражение в Краснодаре, и где — по логике — нужно было исправлять ситуацию, если не в матче против «Пари НН»?! Два последних матча с командой Саши Илича принесли две крупные победы с суммарным счетом 9:2 (6:2, 3:0).

Только волжане приехали в столицу на эмоциональном подъеме. Две подряд победы в чемпионате — это вдвое больше, чем было у сербского тренерского штаба с прошлого сезона, где нижегородцы выиграли только стыковой матч жизни у «Арсенала». И начали гости более чем бодро — с отличного момента Царукяна. Но если он пробил бесхитростно и не доставил проблем Торопу, то Зе Турбо не испортил тончайшую передачу Кутателадзе шведкой и по истечении получаса игры открыл счет.

То есть на случайность взятие армейских ворот не тянуло. Между тем территориальный и игровой перевес ЦСКА был очевидным. Активность хозяев чаще смещалась на левый фланг, где старательно выглядел Агапов. Когда же он ситуативно поменялся позициями с Мойзесом, бразилец напомнил, что это сейчас он центральный защитник, а по профилю — классный латераль. Его прострел не завершился голом благодаря Гоцуку, который принял на себя удар Давилы. И, конечно, традиционно опасен при стандартах был Дивеев. Лучший в этом сезоне бомбардир ЦСКА мог отличиться еще при счете 0:0, однако атака со «второго этажа» завершилась спасением дебютировавшего в нижегородских воротах Лукьянова.

Только голы капитана — это что-то почти неизбежное. Проводящий свой самый результативный сезон в карьере Дивеев забил снова, и его пятый мяч получился не совсем типичным для игрока обороны. В очередной позиционной атаке Файзуллаев точной передачей среагировал на забегание Агапова, а тот в штрафной выкатил мяч оказавшемуся на позиции центрфорварда Дивееву. Он, кстати, нижегородцам забил и на старте чемпионата.

Чаще (с учетом концовки прошлого сезона) волжан в последнее время огорчали только Обляков с Мусаевым. Так что их одновременное появление на поле в компании Кругового можно было расценивать как решающий ход Марко Николича. Однако и замены Илича оказались качественными. Арендованный у «Краснодара» Эктов потушил пожар на правом фланге, активность Ожеговича в атаке частично сняла давление на ворота гостей, а многослойная оборона перекрыла пути в штрафную.

По такой игре серия пенальти выглядела неизбежной. Ну а там волжан сломал сейв Торопа после удара Гоцука. Стаматов, пытаясь не оставить вратарю шансов, попал в перекладину. ЦСКА же бил с «точки» образцово.

Есть первые очки в кубковом турнире, а впереди дерби с «Локомотивом». Там нужно будет сыграть более убедительно.