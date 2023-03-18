Абаскаль: «Это не худший матч. Сегодня мы старались, особенно во втором тайме»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура РПЛ от «Оренбурга» (0:2).

— В ноябре в игре с «Сочи» вы говорили, что «Спартак» провел худший второй тайм. Сегодня был худший матч в целом?

— Конечно, нет. Худший матч — это когда ты не бьешь по воротам, когда соперник контролирует игру и не дает тебе ничего сделать. Сегодня мы старались, особенно во втором тайме. Если не брать 4-5 быстрых атак «Оренбурга», вся игра шла на из половине поля. У нас было и желание, и характер. Команда шла вперед, несмотря на допущенные ошибки. Я не сужу только по результату. Результат нужно заслужить. Но есть еще и игра — то, как складывался матч. Я не склонен считать, что если победа — я феноменальный тренер, а если поражение — наоборот.

— На первый тайм команда не вышла, во втором начала просыпаться, но некоторые игроки не реализовывали моменты, которые в другом матче спокойно завершили бы голом.

— И вы знаете, почему? Я могу сказать. Магии не существует. Это не может быть отговоркой, поскольку мы профессионалы. Соперник играл в пятницу, мы — в субботу. Мы играли в Кубке. они — нет. И сегодня мы выходим на матч в 12 часов. Нет магии — мы обычные люди. И порой такое случается.

— Вы предвосхитили вопрос. Во сколько команда обычно просыпается?

— Завтрак у нас был в 11. И больше не было времени. Это вполне нормально, что время не на нашей стороне. Лично я лег спать в третьем часу ночи. Но, повторюсь, это не оправдание. Это просто констатация факта.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей.

«Оренбург» поднимается на 6-е место, у команды 31 очко за 20 игр.