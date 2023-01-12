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Сегодня, 11:59

Абаскаль объяснил, почему игроков «Спартака» оградили от общения с журналистами

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему игроков команды оградили от общения с журналистами.

— Почему вчера оградили журналистов от общения?

— Так происходит, потому что не все тренеры одинаковые. У каждого свой подход. Здесь этот процесс такой приватный. Это то что не должно выходить за пределы. У нас будут моменты, где мы сможем пообщаться как это было и в Тарасовке. Мы приглашали журналистов и общались в соответствующее время. И плюс важно отметить, что мы даем возможность нашей пресс-службе дать эксклюзив, потому что в сегодняшнем мире медиа находятся везде, и на улице, чтобы у них тоже была возможность работать, — сказал Абаскаль.

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

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Спартак

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Краснодар

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Торпедо М

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