Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:59

Абаскаль: «Догнать «Зенит»? Таких долгосрочных планов мы не ставим»

Абаскаль ответил на вопрос о разнице в очках с «Зенитом» в РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что думает шансах красно-белых догнать «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ.

— Почему вчера Промеса не было на медосмотре?

— Он не пропускал медицинского обследования. Если вы не видели, вы пропустили этого.

— Реально ли догнать «Зенит»? Кажется, что это команда из другой лиги.

— Таких долгосрочных планов мы не ставим. Живем сегодняшним днем. Приоритет у нас — Дубай. Это первое, что мы должны начать. Мы не должны себя сравнивать с другими командами, это мой подход. Если начинать себя сравнивать, можно потерять себя. Важно работать каждый день, прибавлять, идти вперед.

— Состав будет опубликован завтра?

— Завтра мы уже вылетаем. Так что, если завтра мы не сделаем список, то не сможем полететь.

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.

«Спартак» с 36 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на 6 очков.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии
Глава Минобороны Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Синоптик пообещал москвичам возвращение морозов до -10 градусов
Российские военные научились засекать позиции ВСУ с помощью смартфонов
Сноуден сыронизировал по поводу обнаружения секретных бумаг у Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль объяснил, почему игроков «Спартака» оградили от общения с журналистами

Абаскаль — об интересе клубов из Испании: «Единственное, что могу гарантировать — желание работать в «Спартаке»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости