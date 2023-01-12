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Сегодня, 11:53

Абаскаль не стал комментировать информацию о проблемах Промеса с законом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о ситуации с возможным уголовным преследованием Квинси Промеса.

— Вчера вышла публикация, что у Промеса есть проблемы с законом в Нидерландах. Можете сказать, есть ли у него проблемы с законом и как это повлияет на его карьеру здесь?

— Есть факты подтвержденные, есть факты неподтвержденные. Я был месяц в Испании, меня тоже много спрашивали: вот в СМИ написали это и вот это, но нет фактов. Когда будут факты, тогда сможем это комментировать. Все в жизни должно быть подтверждено или доказано.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов также высказался на эту тему.

— В этом деле пока нет фактов, нет ничего нового, это только сообщение в прессе. Мы не можем действовать, исходя из сообщений в СМИ. Мы действуем, исходя из фактов.

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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