Абаскаль не стал комментировать информацию о проблемах Промеса с законом

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о ситуации с возможным уголовным преследованием Квинси Промеса.

— Вчера вышла публикация, что у Промеса есть проблемы с законом в Нидерландах. Можете сказать, есть ли у него проблемы с законом и как это повлияет на его карьеру здесь?

— Есть факты подтвержденные, есть факты неподтвержденные. Я был месяц в Испании, меня тоже много спрашивали: вот в СМИ написали это и вот это, но нет фактов. Когда будут факты, тогда сможем это комментировать. Все в жизни должно быть подтверждено или доказано.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов также высказался на эту тему.

— В этом деле пока нет фактов, нет ничего нового, это только сообщение в прессе. Мы не можем действовать, исходя из сообщений в СМИ. Мы действуем, исходя из фактов.

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.