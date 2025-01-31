Абаев считает, что Помазун сможет принести пользу «Спартаку»

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал возможный переход голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак».

«100 процентов, это принципиальный переход. ЦСКА и «Спартак» — это дерби, такие трансферы вызывают внимание. Другие футболисты на них не соглашаются. Для «Спартака» оценю такое приобретение положительно, потому что молодой вратарь, который имеет хороший опыт выступления в премьер-лиге. Поэтому «Спартаку» он, думаю, поможет», — сказал Абаев «РБ Спорт».

Помазуна отстранили от работы с основным составом ЦСКА минувшей осенью. Он не попал в состав игроков, поехавших на зимние сборы с командой.

В нынешнем сезоне 28-летний не провел ни одного официального матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.