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Сегодня, 17:30

Непомнящий не видит ничего страшного в переходе Помазуна в «Спартак»

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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе вратаря армейцев Ильи Помазуна в московский «Спартак».

«Спокойно отношусь к этому трансферу. Это профессиональное дело, не последний переход из ЦСКА в «Спартака» или наоборот. В ЦСКА на него не очень рассчитывают, но он тоже переходит не на первой роли. Все трансферы — личные истории людей, которые выбирают себе путь. Станет первым номером? Сегодня Максименко стабильно первый номер», — сказал Непомнящий Vprognoze.ru.

28-летний Помазун — воспитанник ЦСКА. За клуб голкипер провел лишь 10 матчей за всю карьеру. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллионов евро.

Осенью 2024 года Помазуна отстранили от работы с основным составом команды, он не попал в список игроков для участия в зимних сборах.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Непомнящий
Илья Помазун
ФК ЦСКА (Москва)
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ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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