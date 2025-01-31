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РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков

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Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на «Химки» на регистрацию новых игроков.

Как сообщает пресс-служба организации, причиной тому стала задолженность по трансферному контракту о переходе полузащитника Лукаса Веры из «Оренбурга». Отмечается, что наказание может быть снято палатой РФС по разрешению споров в случае исполнения подмосковным клубом обязательств перед «Оренбургом».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков из-за трансфера шведского полузащитника Бесарда Сабовича.

27-летний Вера перешел из «Оренбурга» в «Химки» в июле 2024 года. В составе подмосковного клуба он сыграл 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

После 18 матчей «Химки» занимают на 13 место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.

Источник: Российский футбольный союз
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Краснодар – Кр. Советов
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