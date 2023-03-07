Абаев считает, что ничья с «Краснодаром» должна придать «Торпедо» уверенности

Бывший вратарь «Торпедо» Илья Абаев считает, что у московской команды еще есть шансы, чтобы исправить свое положение в турнирной таблице РПЛ.

«Знаю их график, руки опускать не стоит. Они с «Краснодаром», который считался фаворитом, смогли зацепить очко, добились положительного результата. Это должно придать ребятам уверенности. Ближайшие игры покажут то, что с «Торпедо» будет дальше, хотя ситуация очень тяжелая. Надо сейчас брать максимум очков, для этого у команды все есть», — цитирует Абаева Betonmobile.ru.

«Торпедо» занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 7 очков по итогам 18 туров.