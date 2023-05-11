Абаев считает, что «Локомотив» в следующем сезоне РПЛ будет претендовать на медали

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера московского клуба.

«Результаты «Локомотива» говорят сами за себя, «Локомотив» преобразился. Стоит выделить, что хорошо вписались новички железнодорожников, в том числе и Дзюба. Думаю, что команда летом усилится и в следующем году будет претендовать на самые высокие места. Они уже сделали большой шаг вперед», — цитирует Абаева Betonmobile.ru.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На данный момент московская команда под его руководством занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

В 27-м туре железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 14 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.