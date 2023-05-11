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Сегодня, 09:40

Абаев считает, что «Локомотив» в следующем сезоне РПЛ будет претендовать на медали

Алина Савинова
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Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера московского клуба.

«Результаты «Локомотива» говорят сами за себя, «Локомотив» преобразился. Стоит выделить, что хорошо вписались новички железнодорожников, в том числе и Дзюба. Думаю, что команда летом усилится и в следующем году будет претендовать на самые высокие места. Они уже сделали большой шаг вперед», — цитирует Абаева Betonmobile.ru.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На данный момент московская команда под его руководством занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

В 27-м туре железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 14 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/ilya-abaev-lokomotiv-pri-galaktionove-sdelal-shag-vpered-komanda-v-sleduyushhem-sezone-budet-pretendovat-na-medali
Илья Абаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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