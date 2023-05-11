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Сегодня, 09:48

«Локомотив» поздравил Семина с днем рождения

Виктория Кравченко
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«Локомотив» в своем Telegram-канале поздравил своего бывшего главного тренера Юрия Семина с днем рождения. Сегодня, 11 мая, ему исполнилось 76 лет.

«Юрий Палыч, мы поздравляем вас с днtм рождения! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов!» — говорится в сообщении.

Во главе «Локомотива» специалист провел 831 матч, в которых одержал 420 побед, 199 раз сыграл вничью и потерпел 212 поражений. Вместе с командой он выиграл 12 трофеев, включая три титула чемпиона России (2002, 2004 и 2018).

Последней командой специалиста был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года. С того момента Сёмин остается без клуба.

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
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Абаев считает, что «Локомотив» в следующем сезоне РПЛ будет претендовать на медали
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

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ЦСКА

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П
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Зенит

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