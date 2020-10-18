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«А кто был на ВАР?» У Глушакова вопросы к судейству в матче со «Спартаком»

16:14
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выразил сомнения в справедливости назначения пенальти в ворота команды в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (2:3). Ранее в интервью «СЭ» хавбек заявил, что у него есть вопросы к судейству, в частности, в этом эпизоде.

«Подскажите, а кто был на ВАР?» — спросил Глушаков в сториз Instagram, опубликовав кадр со спорным моментом.

Момент матча "Химки" - "Спартак". Фото Instagram
Момент матча «Химки» — «Спартак». Фото Instagram

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