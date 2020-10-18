«А кто был на ВАР?» У Глушакова вопросы к судейству в матче со «Спартаком»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выразил сомнения в справедливости назначения пенальти в ворота команды в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (2:3). Ранее в интервью «СЭ» хавбек заявил, что у него есть вопросы к судейству, в частности, в этом эпизоде.
«Подскажите, а кто был на ВАР?» — спросил Глушаков в сториз Instagram, опубликовав кадр со спорным моментом.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.