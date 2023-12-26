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Лещенко о возможном уходе Лесового: «Если есть перспективы роста, он должен их использовать»

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Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном уходе полузащитника бело-голубых Даниила Лесового в «Маккаби» (Хайфа).

«Я приветствую такие варианты всегда. Он там окрепнет и будет играть на другом уровне. Наш футбол внутри страны, а «Маккаби» все-таки играет на международной арене, поэтому человек будет расти. Я считаю, что, если есть перспективы роста, то он должен их использовать» — сказал Лещенко в разговоре с журналистом «СЭ» Николаем Гавриловым.

В текущем сезоне полузащитник бело-голубых сыграл в 13 матчах, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки.

Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Спартак

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Александр Соболев

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