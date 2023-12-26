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Сегодня, 18:16

Тихонов рассказал, что нужно сделать «Краснодару» для чемпионства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов назвал «Краснодар» лучшей командой первой половины сезона и высказал мнение о шансах «быков» удержать первое место.

«В первой части чемпионата лучшая команда — «Краснодар», потому что идет на первом месте. Они очень хорошо провели часть турнира до зимней паузы. Стабильно, ровно, поэтому они первые. Потому что и у «Зенита» были спады, и у ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» и «Крыльев Советов». Перспективы «Краснодара»? Могут принести первый трофей Галицкому, если команда не продаст своих лучших футболистов: Кордобу, Сперцяна и Алонсо. И если будет усиление центральным полузащитником, как они хотят, думаю, они в состоянии оказать давление на «Зенит», — приводит слова Тихонова Sport24.

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит» на 2 очка. Третьим в турнирной таблице идет «Динамо» (32 очка).

Источник: https://sport24.ru/football/news-607584-tikhonov-rasskazal-chto-nuzhno-sdelat-krasnodaru-dlya-chempionstva
Андрей Тихонов
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1
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

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