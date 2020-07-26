Пресс-служба «Спартака» иронично прокомментировала судейство в последних матчах команды. После возобновления сезона голы команды часто отменялись после консультации с ВАР. В последний раз это произошло в полуфинале Олимп-Кубка России против «Зенита» (1:2), семь дней назад.

«Идем на рекорд: 7 дней без отмененных голов «Спартака» после просмотра ВАР», — говорится в Twitter «Спартака».