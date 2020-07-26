«7 дней без отмененных голов». «Спартак» — о «рекорде» в межсезонье
15:01
Пресс-служба «Спартака» иронично прокомментировала судейство в последних матчах команды. После возобновления сезона голы команды часто отменялись после консультации с ВАР. В последний раз это произошло в полуфинале Олимп-Кубка России против «Зенита» (1:2), семь дней назад.
«Идем на рекорд: 7 дней без отмененных голов «Спартака» после просмотра ВАР», — говорится в Twitter «Спартака».
Идём на рекорд: 7?? дней без отменённых голов «Спартака» после просмотра VAR ?? pic.twitter.com/V1XnbYEBhJ— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 26, 2020
Кто пострадал из-за ошибок судей? Кто из арбитров ошибался чаще всего? Подводим итоги чемпионата России-2019/20 для арбитров премьер-лиги
Опрос
проголосовало: 10838Все опросы
Как «Спартак» выступит в новом сезоне-2020/21?
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...