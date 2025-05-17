500 фанатов «Факела» приехали поддержать команду в Нижнем Новгороде

Около 500 болельщиков воронежского «Факела» прибыли в Нижний Новгород, чтобы поддержать родную команду, несмотря на то, что по спортивному принципу клуб лишился шансов сохранить место в РПЛ.

— У нас потрясающие болельщики, которые с нами как в радостные моменты, так и в самые тяжелые. Это важнее всего. Поэтому нет и безразличия — в клубе все знают, для кого весь этот труд, эти длительные поездки, эта изнуряющая борьба. Поддержка болельщиков — самое дорогое, что у нас есть, — сказал «СЭ» руководитель фан-клуба «Факела» Игорь Черняев.