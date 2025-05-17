«Химки» — «Рубин»: казанцы сравняли счет

«Рубин» сравнял счет в матче 29-го тура чемпионата России против «Химок» — 1:1.

На 12-й минуте гол забил Мирлинд Даку, который отличился во второй игре подряд.

Встреча проходит на «Арене Химки» в Подмосковье.

«Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Химки» находятся на 12-м месте с 26 баллами.