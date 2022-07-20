Источник: «Динамо» согласовало трансфер Шиманьски с «Фейеноордом»
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски близок к переходу в «Фейеноорд». На этой неделе польский футболист прилетит в Роттердам, сообщает 1908.nl.
Московский клуб уже согласовал с голландцами условия сделки: аренда с дальнейшей опцией выкупа.
30 мая Шиманьски написал в социальных сетях, что финальный матч БЕТСИТИ Кубка России против московского «Спартака» (1:2) стал последним для него в составе бело-голубых.
В прошедшем сезоне он забил шесть голов и отдал девять результативных передач в 31 матче за москвичей во всех турнирах. Контракт 23-летнего хавбека с московским клубом рассчитан до 2026 года.
ФИФА 21 июня разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить на год контракты с российскими клубами.
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|Краснодар
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|Факел
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|Зенит
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Спартак
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12
|Н. Новгород
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13
|Химки
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|1
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14
|Оренбург
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|0
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|2-4
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15
|Торпедо
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|1-3
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16
|Урал
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|0-2
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|22.07
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
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|15:00
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ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
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Оренбург – Урал
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|20:00
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Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
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Химки – Н. Новгород
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Динамо – Торпедо
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Локомотив – Ростов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Факел
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Роман Акбашев
Факел
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Тимур Аюпов
Оренбург
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Ильнур Альшин
Факел
|1
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
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Александр Долгов
Химки
|1
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
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