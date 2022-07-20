Источник: «Динамо» согласовало трансфер Шиманьски с «Фейеноордом»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски близок к переходу в «Фейеноорд». На этой неделе польский футболист прилетит в Роттердам, сообщает 1908.nl.

Московский клуб уже согласовал с голландцами условия сделки: аренда с дальнейшей опцией выкупа.

30 мая Шиманьски написал в социальных сетях, что финальный матч БЕТСИТИ Кубка России против московского «Спартака» (1:2) стал последним для него в составе бело-голубых.

В прошедшем сезоне он забил шесть голов и отдал девять результативных передач в 31 матче за москвичей во всех турнирах. Контракт 23-летнего хавбека с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ФИФА 21 июня разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить на год контракты с российскими клубами.