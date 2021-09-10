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Матыцин — об отмене лимита: «Пока нет окончательно сформировавшейся позиции»

10:52
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по поводу реформ в российском футболе.

«Высказался ли я против полной отмены лимита? Нет, вы неправильно поняли. Пока нет окончательно сформировавшейся позиции — мы находимся в диалоге с РФС и спортивным сообществом. Допускаю ли я полную отмену? Еще раз повторяю: я ничего не допускаю. Как закончится диалог и будет проведен анализ вопроса, будем выдвигать конкретные предложения», — цитирует Матыцина «Известия».

Ранее Hypercube предлагала перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступала с предложением отменить лимит на легионеров.

Напомним, что действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1219624/aleksei-fomin/olimpiiskoe-bespokoistvo-rossiia-snova-gotova-priniat-igry

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита