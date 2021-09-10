Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по поводу реформ в российском футболе.

«Высказался ли я против полной отмены лимита? Нет, вы неправильно поняли. Пока нет окончательно сформировавшейся позиции — мы находимся в диалоге с РФС и спортивным сообществом. Допускаю ли я полную отмену? Еще раз повторяю: я ничего не допускаю. Как закончится диалог и будет проведен анализ вопроса, будем выдвигать конкретные предложения», — цитирует Матыцина «Известия».

Ранее Hypercube предлагала перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступала с предложением отменить лимит на легионеров.

Напомним, что действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.