Матыцин — об отмене лимита: «Пока нет окончательно сформировавшейся позиции»
Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по поводу реформ в российском футболе.
«Высказался ли я против полной отмены лимита? Нет, вы неправильно поняли. Пока нет окончательно сформировавшейся позиции — мы находимся в диалоге с РФС и спортивным сообществом. Допускаю ли я полную отмену? Еще раз повторяю: я ничего не допускаю. Как закончится диалог и будет проведен анализ вопроса, будем выдвигать конкретные предложения», — цитирует Матыцина «Известия».
Ранее Hypercube предлагала перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступала с предложением отменить лимит на легионеров.
Напомним, что действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1219624/aleksei-fomin/olimpiiskoe-bespokoistvo-rossiia-snova-gotova-priniat-igry
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