Семшов: «Краснодару» будет тяжело защитить титул»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры «Краснодара» в следующем сезоне РПЛ.

«Мне кажется, самое трудное — защитить титул. Но все зависит от трансферов. Я думаю, что «быкам» будет тяжело. Стоит ли остаться Сперцяну? Если есть предложения, можно попробовать себя в Европе — он ведь уже стал чемпионом», — сказал Семшов «СЭ».

По итогам сезона-2024/25 РПЛ «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на 1 очко.