Генсек ФИФПро: «Многие футболисты теперь рискуют остаться без работы»

Генеральный секретарь Международной федерации профсоюзов футболистов Йонас Баер-Хоффман на специальном вебинаре, организованном Soccerex, оценил влияние коронавируса на ситуацию в футболе.

— Мы представляем интересы не только тех, кого вы видите в играх Лиги чемпионов или матчах английской премьер-лиги. Некоторые клубы в одностороннем порядке пошли на достаточно агрессивные меры. И не только клубы, но и некоторые федерации. Их решения повлияли на игроков не как на футболистов, а как на отцов, мужей или жен. Очень многие получали небольшие зарплаты. Сейчас для них возник риск завершения карьеры и потери работы. Все как у обычных людей. Пытаемся оказать всяческое содействие. Но тут требуется всеобщие усилия, — подчеркнул Баер-Хоффман. (Александр Бобров)