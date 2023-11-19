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Сегодня, 11:50

Президент 2DROTS — о словах Ойеволе про бесполезный матч: «Сегодня он тут, а завтра в «Оренбурге»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент 2DROTS Никита Панасюк в комментарии для «СЭ» ответил тренеру «Динамо» Адесойе Ойеволе на слова о бесполезности товарищеского матча.

«Он человек, имеет право на мнение. Это его взгляды. Кто-то любит борщ, кто-то грибной суп. И что? Мы будем осуждать кого-то? Я с ним не согласен. Если бы мы играли при пустых трибунах, это мнение имело бы место быть. Но те болельщики, которые пришли, уверен, получили эмоции, удовольствие от этого матча. Все-таки, может быть, он уже слишком с ума сошел по профессиональной составляющей, по бюджетам и так далее. Но все-таки иногда ради людей, мне кажется, можно и такой матч сыграть, чтобы они просто кайфанули. Для бренда «Динамо» это в любом случае хорошо. Я уверен, что руководители бело-голубых довольны. Ну а то что там тренер... Сегодня он тут, а завтра в «Оренбурге», — сказал Панасюк «СЭ».

Ранее Ойеволе заявил, что матч против 2DROTS был бесполезным, и что во дворе футбол интереснее.

Источник: https://sport24.ru/football/news-597148-trener-dinamo-match-protiv-2drots-byl-bespoleznym-vo-dvore-futbol-interesneye
ФК 2Drots
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