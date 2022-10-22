Главный тренер 2Drots о новых правилах в МФЛ: «В профессиональный футбол их нельзя интегрировать»
Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, нужно ли переносить новые правила из Медиалиги в профессиональный футбол.
Ранее в МФЛ появились следующие нововведения: оранжевый мяч, оранжевая картчока, чистое время и тайм-аут.
«Нет, нововведения, которые были в пятом туре МФЛ, нельзя интегрировать в профессиональный футбол. Там все нормально, естественно будут какие-то поправки. Но я думаю, что профессиональным футболом руководят не глупые люди, которые делают все, чтобы этот вид спорта развивался и становился интереснее. Нововведения из МФЛ не сделают интереснее профессиональный футбол», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что в Медиалиге может появиться второй дивизион из шести команд.
Чемпионом прошлого сезона стал 2Drots.