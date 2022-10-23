Сборная звезд Медиалиги может провести матч со сборной России
Глава МФЛ Николай Осипов рассказал «СЭ», что сборная звезд Медиалиги может сыграть против одной из сборных России.
— Есть ли информация о матче сборной звезд МФЛ против кого-то?
— Матч будет.
— Против кого?
— Есть три варианта. Это большие команды — с именами. Со статусом сборной.
— Сборной России?
— Еще рано [говорить].
— Потенциально может состояться матч со сборной России?
— С какой-то из сборных России.
— Переговоры идут?
— Да, думаю, в ближайшую неделю будет результат.
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