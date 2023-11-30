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Медиалига (МКС)

Сегодня, 15:10

Дьяков: «Замысел медиафутбола уже утерян. У команд есть полноценные сборы и двухразовые тренировки»

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Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков оценил нынешний уровень Медиалиги.

«Вот сейчас закончился 4-й сезон. Это уже профессиональный уровень. У команд полноценные сборы, двухразовые тренировки. Замысел медиафутбола уже утерян. Но просмотры меньше не стали, болельщиков становится больше», — приводит слова Дьякова Legalbet.

Медийная футбольная лига была образована в 2022 году. С того момента в турнире участвовало множество бывших профессиональных футболистов, таких как Дмитрий Тарасов, Андрей Ещенко, Антон Соснин и Алексей Гасилин.

Действующим чемпионом Медиалиги является команда «Титан».

Источник: Legalbet
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