Дьяков: «Замысел медиафутбола уже утерян. У команд есть полноценные сборы и двухразовые тренировки»

Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков оценил нынешний уровень Медиалиги.

«Вот сейчас закончился 4-й сезон. Это уже профессиональный уровень. У команд полноценные сборы, двухразовые тренировки. Замысел медиафутбола уже утерян. Но просмотры меньше не стали, болельщиков становится больше», — приводит слова Дьякова Legalbet.

Медийная футбольная лига была образована в 2022 году. С того момента в турнире участвовало множество бывших профессиональных футболистов, таких как Дмитрий Тарасов, Андрей Ещенко, Антон Соснин и Алексей Гасилин.

Действующим чемпионом Медиалиги является команда «Титан».