«Марсель» подписал 32-летнего вратаря Рульи

Вратарь «Аякса» Херонимо Рульи подписал контракт с «Марселем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним аргентинцем рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Рульи провел 8 матчей, в которых пропустил 12 мячей и три раза сыграл на ноль. На Олимпиаде-2024 голкипер провел 4 матча в составе сборной Аргентины.