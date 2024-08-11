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Сегодня, 21:17

«Марсель» подписал 32-летнего вратаря Рульи

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Аякса» Херонимо Рульи подписал контракт с «Марселем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним аргентинцем рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Рульи провел 8 матчей, в которых пропустил 12 мячей и три раза сыграл на ноль. На Олимпиаде-2024 голкипер провел 4 матча в составе сборной Аргентины.

ФК Аякс
ФК Марсель
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