«Марсель» подписал 32-летнего вратаря Рульи
Вратарь «Аякса» Херонимо Рульи подписал контракт с «Марселем», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 32-летним аргентинцем рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне Рульи провел 8 матчей, в которых пропустил 12 мячей и три раза сыграл на ноль. На Олимпиаде-2024 голкипер провел 4 матча в составе сборной Аргентины.
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16
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|16.08
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|17.08
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Брест – Марсель
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Реймс – Лилль
|- : -
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
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Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
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Монпелье – Страсбур
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Тулуза – Нант
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