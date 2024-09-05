В «Аяксе» отреагировали на информацию об интересе к Антону Миранчуку

Главный скаут «Аякса» Келвин Де Ланг отреагировал на информацию об интересе нидерландского клуба к российскому полузащитнику Антону Миранчуку.

Ранее «СЭ» сообщал, что клуб рассматривает возможность подписания игрока.

«Нет ничего достойного упоминания. Мы просто изучали варианты на рынке, смотрели многих игроков», — сказал Де Ланг ODDS.ru.

28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта этим летом. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что удивлен проблемами футболиста с поиском команды.