Шесть голландских судей не сдали тесты по физподготовке

Перед стартом сезона-2024/25 шесть голландских футбольных арбитров не сдали обязательные тесты по физподготовке и не были допущены к работе в качестве судей. Как сообщает De Telegraaf, речь идет о Рихарде Мартенсе, Йохеме Кампхайсе, Поле ван Букеле, Сердаре Гезюбюйюке, Шоне Шукруле и Йеруне Мансхоте.

Мартенс, Кампхайс и Мансхот не выполнили норматив. Последний позже успешно пересдал тест. Ван Букел, Гезюбюйюк и Шукрула были травмированы.