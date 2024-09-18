Перишич о переходе в ПСВ: «Спрашивал совета у Дюмфриса и убедился, что это правильный шаг»

Полузащитник Иван Перишич прокомментировал подписание контракта с ПСВ.

Нидерландский клуб заключил соглашение с 35-летним хорватом до конца июня 2025 года.

«С тех пор, как я стал свободным агентом, я ждал такого варианта: клуб и среда, в которой я чувствую себя хорошо и с которой могу выигрывать трофеи. Спрашивал совета у Дензела Дюмфриса и его ответ только убедил меня в том, что это правильный шаг. Мне не терпится начать игру, отдать все силы ради трофеев», — цитирует игрока пресс-служба.

Во второй половине сезона-2023/24 Перишич выступал за «Хайдук» на правах аренды из «Тоттенхэма». Хавбек забил 1 гол в 12 матчах за хорватскую команду.

В июле 2024 года Перишич перешел в «Хайдук» из «Тоттенхэма» на правах свободного агента. В середине августа футболист ушел из команды из-за конфликта с главным тренером Дженнаро Гаттузо.