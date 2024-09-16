Фанаты «Аякса» устроили погром в полицейском участке в Амстердаме

Болельщики «Аякса» организовали акцию протеста и устроили беспорядки у здания полиции в центре Амстердама, сообщает NL Times.

Как отмечает источник, фанаты остались возмущены забастовками полиции, выступающей за достойную схему досрочного выхода на пенсию. Эти забастовки привели к отмене двух последних матчей «Аякса» — против «Фейенорда» и «Утрехта».

В ходе протеста, который прошел 15 сентября, болельщики повредили несколько полицейских автомобилей и атаковали сам участок. Также они зажигали файеры и запускали громкие петарды, чем вызвали панику со стороны жителей города.

За нарушение общественного порядка нидерландская полиция задержала восемь человек.