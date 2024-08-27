В Роттердаме отменили матч между «Фейеноордом» и «Аяксом» из-за забастовки полицейских

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб запретил проводить матч между местным «Фейеноордом» и «Аяксом» в 4-м туре чемпионата Нидерландов, сообщает портал Nu.nl.

Причиной отмены матча стала забастовка полицейских в Нидерланах. Сотрудники органов правопорядка бастуют по вопросу выплат в случае досрочного выхода на пенсию. Абуталеб заявил, что проведение матча может быть небезопасным при отсутствии полицейских.

Игра должна была пройти в Роттердаме 1 сентября.