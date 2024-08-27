Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 18:48

В Роттердаме отменили матч между «Фейеноордом» и «Аяксом» из-за забастовки полицейских

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб запретил проводить матч между местным «Фейеноордом» и «Аяксом» в 4-м туре чемпионата Нидерландов, сообщает портал Nu.nl.

Причиной отмены матча стала забастовка полицейских в Нидерланах. Сотрудники органов правопорядка бастуют по вопросу выплат в случае досрочного выхода на пенсию. Абуталеб заявил, что проведение матча может быть небезопасным при отсутствии полицейских.

Игра должна была пройти в Роттердаме 1 сентября.

Футбол
ФК Аякс
ФК Фейеноорд
1
0
Читайте также
Международный день бокса отметят 27 августа
Дарья Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг US Open
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Блинд объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов
Новости
RSS RSS
Все новости