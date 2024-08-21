«Торино» подпишет защитника «Фейеноорда» Педерсена

«Торино» договорился о трансфере защитника «Фейеноорда» Маркуса Педерсена, сообщает журналист Николо Скира.

Сумма сделки составит 5 миллионов евро. Итальянский клуб подпишет контракт с 24-летним норвежцем до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.

Педерсен в сезоне-2023/24 выступал за «Сассуоло» на правах аренды из «Фейеноорда», он провел за команду 30 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.