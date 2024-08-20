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Сегодня, 20:57

«Динамо» проявляет интерес к Артуру Гомесу и Алирезе Яханбакшу

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Как стало известно «СЭ», «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Крузейро» Артуру Гомесу. 26-летний бразилец может сыграть как на флангах полузащиты (преимущественно слева), так и в атаке.

В Европе Гомес выступал за «Эшторил» и «Спортинг» в Португалии. Сам игрок готов к переезду в Россию, однако с «Крузейро» достигнуть договоренности пока не удалось.

Один из альтернативных вариантов для бело-голубых, по данным «СЭ», — 31-летний игрок сборной Ирана Алиреза Яханбакш, который последние пять лет выступал за английский «Брайтон» и голландский «Фейеноорд», а сейчас находится в статусе свободного агента.

ФК Динамо (Москва)
ФК Крузейро
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
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Локомотив – Ростов
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 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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