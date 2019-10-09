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Дмитрий Булыкин: «Команде Слуцкого будет крайне сложно удержать лидирующие позиции»

04:04
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Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин отметил, что «Витессу» Леонида Слуцкого будет непросто удержаться в лидерах чемпионата Голландии. Сейчас команда идет на 4-м месте.

— В Голландии сложно быть на первом месте, если ты не «Аякс», ПСВ или «Фейеноорд», — цитируют «Известия» Булыкин. — Пока основные конкуренты «Витесса» играют на три фронта, у команды Слуцкого есть отличная возможность вырваться в лидеры. Но потом будет крайне сложно удержать эти позиции. Голландская лига — это отличная школа в плане методологии, работы с молодыми футболистами и бизнеса по продаже игроков. Для Слуцкого это еще и возможность совершенствовать свое владение иностранным языком.

Дополнительная информация

https://iz.ru/929936/sevastian-terletckii/sorvi-golovin-kak-zvezdy-nashego-futbola-igraiut-v-evrope-etoi-oseniu

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