Дмитрий Булыкин: «Команде Слуцкого будет крайне сложно удержать лидирующие позиции»

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин отметил, что «Витессу» Леонида Слуцкого будет непросто удержаться в лидерах чемпионата Голландии. Сейчас команда идет на 4-м месте.

— В Голландии сложно быть на первом месте, если ты не «Аякс», ПСВ или «Фейеноорд», — цитируют «Известия» Булыкин. — Пока основные конкуренты «Витесса» играют на три фронта, у команды Слуцкого есть отличная возможность вырваться в лидеры. Но потом будет крайне сложно удержать эти позиции. Голландская лига — это отличная школа в плане методологии, работы с молодыми футболистами и бизнеса по продаже игроков. Для Слуцкого это еще и возможность совершенствовать свое владение иностранным языком.