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Сегодня, 11:05

Скалони рассказал, почему Месси не попал в стартовый состав на матч с Эквадором

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Аргентины рассказал, почему капитан национальной команды Лионель Месси не попал в старт на товарищеский матч с Эквадором (1:0).

Футболист вышел на поле на 56-й минуте.

«Бывает, когда нет необходимости рисковать, не только с Месси. Идея состоит в том, чтобы немного позаботиться обо всех, чтобы они прибыли в оптимальных условиях», — цитирует Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

В следующем матче Аргентина 15 июня встретится с Гватемалой, Эквадор 13 июня сыграет с Боливией.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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Скалони — о победе над Эквадором: «Мы попытались доминировать и контролировать мяч»

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