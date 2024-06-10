Скалони рассказал, почему Месси не попал в стартовый состав на матч с Эквадором

Главный тренер сборной Аргентины рассказал, почему капитан национальной команды Лионель Месси не попал в старт на товарищеский матч с Эквадором (1:0).

Футболист вышел на поле на 56-й минуте.

«Бывает, когда нет необходимости рисковать, не только с Месси. Идея состоит в том, чтобы немного позаботиться обо всех, чтобы они прибыли в оптимальных условиях», — цитирует Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

В следующем матче Аргентина 15 июня встретится с Гватемалой, Эквадор 13 июня сыграет с Боливией.